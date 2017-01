ఒళ్ళంతా చెట్టు బెరడులాంటి పెద్ద పెద్ద మొటిమలతో 'ట్రీ మ్యాన్ 'గా ప్రసిద్ధి చెందిన, బంగ్లాదేశ్ కు చెందిన అబుల్ బజందర్ 16 సర్జరీల అనంతరం త్వరలోనే ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ కాబోతున్నాడు.

'I can't wait to hold my daughter': 'Tree man' of Bangladesh reveals his joy as he goes in for surgery to have branch-like warts removed after his condition made headlines worldwide