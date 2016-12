నోట్ల రద్దుకు మద్దతు: రూ.1కే చీరల అమ్మకాలు, భారీగా మహిళలు

నల్లధనం, నకిలీ కరెన్సీని పూర్తిగా నిర్మూలించేందుకు ప్రధాని మోడీ తీసుకున్న పెద్ద నోట్ల రద్దు నిర్ణయాన్ని బీదర్‌లోని సృష్టి దృష్టి బట్టల దుకాణం యజమాని చంద్రశేఖర్ స్వాగతించారు.

English summary

A small cloth shop owner in Bidar, Karnataka is promoting demonetisation with his own prize scheme: for two days since Sunday he has sold sarees at a rupee each, the only condition being that the payment has to be made with a Re.1 note. No coins.