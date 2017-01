జల్లికట్టు వివాదంతో త్రిషకు చుక్కలు.. చనిపోయిందంటూ పోస్టర్లు

త్రిష మరణించిందంటూ కొన్నిచోట్ల పోస్టర్లను సైతం అంటించడం గమనార్హం. త్రిష మరణానికి సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ నివాళులు అర్పించినట్టు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం ఊదరగొట్టారు.

Story first published: Monday, January 16, 2017, 12:56 [IST]

Kollywood actor Trisha Krishnan who is currently shooting for her thriller Garjanai had to leave the shooting venue after an angry mob of Jallikattu supporters protested against her for endorsing PETA, People for the Ethical Treatment of Animals.