'అనంత' కరువు, తాగునీటి సమస్యలతో విలవిల

కర్ణాటక సరిహద్దుల్లో ఉన్న అనంతపురం జిల్లాలో వరుసగా ఆరో ఏడాది కరువు తాండవిస్తున్నది. ఇది రాయలసీమ ప్రాంతంలోని జిల్లాల్లో ఒకటి. ఈ జిల్లా పూర్తిగా పొడి వాతావరణానికి, కరువుకు పెట్టింది పేరు.

English summary

Anantapur, the bordering district of Andhra Pradesh, is once again experiencing water scarcity, depleting fodder supply for animals and death of farm animals, leading to large scale migration from the villages.