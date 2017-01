నిబంధనలు మరింత కఠినం: హెచ్1బీ వీసా కలే!

భారత ఐటీ ప్రొఫెష‌న‌ల్స్ ఎక్కువ‌గా ఉప‌యోగించే హెచ్‌1-బీ వీసా నిబంధ‌న‌లు క‌ఠిన‌తరం చేయ‌బోతున్నామ‌ని అమెరికా అధ్య‌క్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అటార్నీ జ‌న‌ర‌ల్ అభ్యర్థి జెఫ్ సెష‌న్స్‌ సంకేతాలిచ్చారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

US President-elect Donald Trump’s nominee for the post of attorney general has assured lawmakers of taking steps towards pushing legislative measures to curb misuse of H-1B and L1 work visas significantly used by Indian IT professionals.