'మదర్స్ డే' ఎందుకు?: అసలు దాని ప్రాధాన్యమేంటో తెలుసా!

'అమ్మంటే నాన్నంత సమానం.. నాన్నంటే అమ్మంత సమానం' అని. తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరు గొప్ప అన్న ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు.. ఒక్కసారి ఈ వాక్యం గుర్తు చేసుకుంటే చాలు.

English summary

These are interesting things that behind Mothers Day. When the women gets equality then only Mothers will get complete respect