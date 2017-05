మన ‘ఆధార్’ డాటా సురక్షితమేనా?

వివిధ ధ్రువపత్రాలను అనుసంధానించే ‘ఆధార్’ వల్ల విస్తృత ప్రయోజనాలున్నట్లే అంతేస్థాయిలో ప్రమాదం ఉన్నదని అంటున్నారు.

English summary

Union government has decided to aadhar number to IT returns submission because rectify bogus pan cards but there is fear for information leakage. Information here at Jharkand, Bihar and Punjab wefare departments is leaked.