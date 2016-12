అత్యంత రహస్యంగా.. అగ్ని 5: చైనాను వణికిస్తున్న హైదరాబాద్!

ఒడిశా తీరంలోని అబ్దుల్ కలాం ద్వీపం నుంచి అగ్ని 5ను సోమవారం విజయవంతంగా పరీక్షించారు. ఇది చైనాను వణికించే అస్త్రం! ఈ అస్త్రం రూపుదిద్దుకున్నది హైదరాబాదులోని కంచన్‌బాగ్ డీఆర్డీవోలో.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

One place that China should feel wary+ of is Kanchanbagh in the city, which is the address for development of India's missile might.