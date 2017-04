అందాల కాశ్మీరంలో కల్లోలం: అనిశ్చితికి తెర పడేదెన్నడు?

అందాల లోగిలి కశ్మీర్.. దాయాది దేశం పాకిస్థాన్ సరిహద్దుల్లో ఉన్న జమ్ము కశ్మీర్.. ఇప్పుడు అనునిత్యం ఘర్షణలతో అనిశ్చిత పరిస్థితితో సతమతం అవుతున్నది.

A militant was arrested on Friday after security forces foiled a bank robbery bid in Anantnag district of Kashmir, news agency PTI reported. Two militants opened fire after entering the Jammu and Kashmir Bank. A CRPF head constable sustained bullet injury in his right hand while the other militant, who was carrying a weapon, escaped from the spot.