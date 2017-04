భారతావని భగభగలే: నిప్పులు కక్కుతున్న సూర్యుడు

ఈశాన్య రుతుపవనాలు ముఖం చాటేయడంతో తెలంగాణతోపాటు దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో ఏప్రిల్ మధ్యలోనే సూర్య భగవానుడు భగభగ మండిపోతున్నాడు

English summary

Soaring mercury has baked the country in the middle of April as the temperature has risen above normal. North Indian states like Punjab, Haryana and Rajasthan are reeling under extremely hot weather conditions.