అసెంబ్లీలో కవిత చీరల బేరం: పద్మా బర్త్ డే (ఫొటోలు)

తెరాస ఎంపి కల్వకుంట్ల కవిత అసెంబ్లీ లాబీలో ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్‌లో చీరెలు కొన్నారు. అదే సమయంలో డిప్యూటీ స్పీకర్ పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు కూడా జరిగాయి.

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 12:34 [IST]

English summary

Telangana Rastra samithi (TRS) MP Kalvakuntla Kavitha did shopping of sarees in the stall of Telangana assembly.