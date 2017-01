దేశ చరిత్రలో కనీవినీ ఎరుగని రహస్యం. చరిత్రకారులనే విస్మయపరుస్తున్న వైనం. భారత దేశానికి సరిగ్గా మధ్యలో కేంద్రీక్రుతమైంది. ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు ఏకంగా 80 కిలోమీటర్ల పొడవునా ప్రాచీన రాతిగోడ విస్తరించి ఉ

It’s a whodunit, a jigsaw puzzle and a history lesson all in one. In the heart of Madhya Pradesh, at the very centre of India, stands a massive stone wall that’s odd, as walls go.