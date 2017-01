అరుదైన దృశ్యం: సూర్యుడుని దాటుతుండగా ఐఎస్ఎస్(ఫొటో)

ఐఎస్‌ఎస్‌ గంటకు 28,968 కిలోమీటర్ల వేగంతో సూర్యుడిని దాటుకుని పోతున్న అరుదైన దృశ్యాన్ని నాసా ఫొటోగ్రాఫర్‌ నియోల్‌ కోవ్‌స్కీ తన కెమెరాలో బంధించారు.

English summary

A NASA photographer has captured a stunning image of the International Space Station (ISS) making its way in front of the Sun at a speed of about 28,968 km per hour.