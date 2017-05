టెక్కీల కోసం ప్రత్యేక యాప్ ఇదే: ఎక్కడ జాబ్స్ ఉన్నా వెంటనే తెలిసిపోతుంది!

ఓ వైపు సాఫ్ట్‌వేర్ దిగ్గజ సంస్థలు తమ సంస్థలోని ఉద్యోగులను తొలగిస్తామంటూ హెచ్చరికలు, మరో వైపు అమెరికా కష్టాలు, ఐటీ ఇండస్ట్రీ కొంత తిరోగమనమవుతున్న తరుణంలో టెక్కీల కోసం ఉపయోగపడే ఓ కొత్త యాప్

English summary

Nasscom 10,000 Startups, an initiative by the software industry body, has launched a mobile app 'Startup Jobs' that alerts tech professionals about vacancies.