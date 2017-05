ఇటీవల తెలంగాణ ఎంసెట్ పరీక్షల్లో టాప్-5 ర్యాంకు దక్కించుకున్న ఇతను.. అటు ఏపీ ఎంసెట్ పరీక్షలో నంబర్.1 ర్యాంకు సాధించాడు. ఇక జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించే జేఈఈ మెయిన్స్ లో ఆల్ ఇండియాలో 6వ ర్యాంకు, సౌత్ ఇండియ

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 9:40 [IST]

English summary

Poor financial background has not come in the way of studies of V. Mohan Abhyas from Kukatpally Housing Board. The top ranks he scored in state and national entrance test are a pointer to his brilliance and study.