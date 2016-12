ఇంట్రెస్టింగ్ సర్వే: పెళ్లిపై యువత మాటేంటో తెలుసా?

25 నుంచి 32 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సున్న 14,700 మందిని పెళ్లి మీద తమ అభిప్రాయం చెప్పాల్సిందిగా షాదీ.కామ్ కోరింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Matchmaking Web site Shaadi.com is out with its annual survey of its members’ matrimonial attitudes. The data offers some fascinating–and, in some cases