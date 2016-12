తెలంగాణ యాంగిల్: అప్పట్లో ఒకడుండేవాడుపై ఇలా..

ఇది వరల్డ్ క్లాస్ స్క్రిప్ట్

కేవలం నవ్వించగలిగితే చాలు ఎవడైనా సినిమా తీయొచ్చు అని బలంగా నమ్ముతున్న తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి ఒక కథతో సినిమా తీసి ప్రేక్షకుడిని మెప్పించడానికి కెరీర్ పణంగా పెట్టే ధైర్యం కావాలి ఓ దర్శకుడికి. సంక్షుబిత 90'లు ఒక క్రికెటర్ జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేసాయో చెప్పే ఈ కథ ఏ వరల్డ్ క్లాస్ స్క్రిప్టుకు తీసిపోదు. ప్రేక్షకుల బలహీనతలను క్యాష్ చేసుకునే బోడింగు కథలు రాసి క్రెడిట్ల కోసం కొట్టేసుకుంటున్న వ్యక్తుల మధ్య, వాళ్ళ తెలివికి గౌరవాన్ని ఇచ్చి సినిమా స్థాయిని పెంచే ఇలాంటి ప్రయత్నాలను చూసినప్పుడు పట్టలేని సంతోషం... Sagar Chandra thanks for inviting me to preview and my hearty congratulations in advance... I'm sure you are going give a grand hit Tomorrow - ప్రదీప్ అద్వైతం