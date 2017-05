గత ఏడాది నవంబర్‌లో జరిగిన దేశాధ్యక్ష ఎన్నికల ఫలితం ప్రభావితానికి రష్యా నిర్వహించిన పాత్రపై ఫెడరల్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ బ్యూరో (ఎఫ్‌బీఐ) డైరెక్టర్‌ జేమ్స్‌ కోమీ దర్యాప్తు చేస్తున్న తీరు అమెరికా అధ్యక్షుడు

English summary

FBI Directior James Komy style of functioning has hits his job while Trump praises komy before dismissal orders.