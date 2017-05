'మదర్స్ డే' ప్రస్థానం గురించి మీకు తెలియని విషయాలు!..

మే8, 1914న అమెరికా కాంగ్రెస్, మే నెలలోని రెండో ఆదివారాన్ని మదర్స్ డే గా ప్రకటిస్తూ ఒక చట్టం చేసింది. ఇదే విషయాన్ని మే9,1914న అప్పటి అధ్యక్షుడు వుడ్రో విల్సన్ మదర్స్ డే ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Anna Jarvis is most often credited with founding Mother's Day in the United States.Anna Jarvis, founder of the modern version of Mother's Day, fought against the the commercialization of the holiday, working to protect it from "the hordes of money schemers."