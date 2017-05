డిజిటల్ లావాదేవీలే ఏలిన వారి ఎత్తు.. ఏటీఎంలో లభించని క్యాష్

హైదరాబాద్: రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్‌ నగరంలోని ఖైరతాబాద్‌ కూడలిలో ఏడు బ్యాంకు శాఖలు ఉన్నాయి. ప్రతి శాఖ ఆవరణలో సొంత ఏటీఎం ఉంది.

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 9:04 [IST]

English summary

Telangana State suffers with cash crunch because till today ATM's running dry while union government has expected to forcebly apply digital transactions.