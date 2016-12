రోటీన్ కు భిన్నం, అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచిన జంటలు

పెళ్ళిని ఘనంగా జరుపుకోవాలని ఎవరైనా కోరుకొంటారు.అయితే ఈ వివాహం కోసం చేసే ఖర్చును పేదల కోసం ఖర్చు చేయాలని కొత్తమంది జంటలు వినూత్నంగా ఆలోచించారు. ఈ ఆలోచన కారణంగానే పేదలకు వారు సహయం చేశారు.

English summary

so,to wrap up the year on a good note, here are some wedding stories of young couples and their families who dared to fight stigmas and break stereotypes and helped others. they will rekindle your faith in humanity and leave you happy if not inspired.