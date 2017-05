ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధినేత కే చంద్రశేఖర్‌రావు మంగళవారం తెలంగాణ భవన్‌ను సందర్శించారు. అక్కడ జరుగుతున్న సుందరీకరణ పనులను పరిశీలించి, పలు సూచనలు చేశారు.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 11:22 [IST]

English summary

Chief Minister and Telangana Rashtra Samithi (TRS) president K Chandrashekar Rao on Tuesday visited, the party office, Telangana Bhavan and inspected the renovation works and gave several suggestions.