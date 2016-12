సాహిత్య రంగంలో అత్యున్నత పురస్కారంగా భావించే 'జ్ఞానపీఠ్' ను ఈ ఏడాదికి గాను షంఖా ఘోష్ ను ఎంపిక చేసినట్టు జ్ఞానపీఠ్ బోర్డు అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

English summary

Veteran Bengali poet Shankha Ghosh has been selected for this year's Jnanpith Award - India's highest literary award. The decision was announced by the Jnanpith Board in New Delhi on Friday.