నరకప్రాయంగా యువత జీవితం: పెరుగుతున్న బలవన్మరణాలు

అమ్మానాన్న.. స్నేహితులు.. పుస్తకాలు.. చదువులు.. ఆటలు.. సినిమాలు.. పెళ్లి.. భార్య.. పిల్లలు.. ఇలా ఆనందంగా హాయిగా గడిచిపోవాల్సిన వయస్సది. కానీ దేశంలో చాలా మందికి అదే నరక ప్రాయంగా మారుతోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Teenagers are feeling un secured because they aren't reach the targets in their fields.