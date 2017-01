యూపిలో కుల సమీకరణలే గెలుపు ఓటములపై ప్రభావం చూపిస్తాయి

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కులాల సమీకరణ ఎన్నికలపై ప్రభావం చూపనుంది. కులాల సమీకరణలు ఆయా పార్టీల గెలుపు ఓటములపై ప్రభావం చూపనున్నాయి.ఈ మేరకు ఆయా పార్టీలు తమ వ్యూహరచన చేస్తున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

all parties prepare to caste stratagy in uttar pradesh elections, caste equations are main role in this elections