మోడీ, షా రాజకీయ జిత్తులు: ఉపాధి కల్పన మాటేమిటి?

బీజేపీ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా, ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఆకాంక్షల మేరకు పార్టీ రాజకీయ లక్ష్యాల సాధన వైపు వడివడిగా ముందుకు సాగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The two-day meeting of the BJP’s national executive ended on last Sunday on a high note. A new level of confidence among the party’s rank and file marked the conclave that came close on the heels of the its emphatic victory in Uttar Pradesh and Uttarakhand, and its success in retaining Goa and wresting Manipur from rival Congress.