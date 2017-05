గిట్టుబాటు ధర కోసం ఖమ్మం మార్కెట్ యార్డు వద్ద మిర్చి రైతుల ఆందోళన కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న కమలనాథులను బాగానే కదిలించినట్లే కనిపిస్తున్నది.

Subscribe to Oneindia Telugu

BJP National president Amit Shah Telangana visit commence from next week.

Other articles published on May 2, 2017