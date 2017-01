ఫోటోలు: నోట్ల రద్దే కీలకం: పార్టీలో చీలికతో యూపీలో ఎస్పీ నష్టపోతుందా?

ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నోట్ల రద్దుతోపాటు ఆమ్ఆద్మీ పార్టీ రంగ ప్రవేశం, మణిపూర్‌లో ఐరోమ్ షర్మిల ఆందోళన, ప్రభుత్వాలపై ప్రజా వ్యతిరేకత, పంజాబ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో డ్రగ్ మాఫియా అంశం కీలకం కానున్నా

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

New Delhi:What are the key issues and factors in the five poll-bound states? Uttar Pradesh, Uttarakhand, Goa, Punjab and Manipur going to elections this time around are a high-profile affair.