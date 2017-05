మిర్చి మంటలు: బీజేపీ సెల్ఫ్ గోల్, పవన్ సహా దాడి

రైతులు పీకల్లోతు కష్టాల్లో ఉంటే కేవలం క్వింటాల్ మిర్చి ధర రూ.5000గా నిర్ణయించడం వల్ల అన్నదాతకు ఎలా గిట్టుబాటవుతుందని రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి.

Saturday, May 6, 2017

Two Telugu State governments has feels that union government has unilatteral in market intervention shceeme while first class mirchi already Rs.6500 - 7500.