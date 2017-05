రసకందాయంలో కశ్మీర్ సంకీర్ణం: బిజెపి వ్యూహం ఇదీ...

జమ్ముకశ్మీర్ అసెంబ్లీలో అధికార పీపుల్స్ డెమొక్రటిక్ పార్టీ 28, దాని మిత్ర పక్షం బీజేపీకి 25, జమ్ముకశ్మీర్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ పార్టీకి 15, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 12 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉండగా,

English summary

The BJP began testing the waters for the idea of a rotational Chief Minister in J&K. It has been BJP’s long desire to lead the Government in Jammu and Kashmir as many