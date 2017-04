‘పంచాయతీ నుంచి పార్లమెంట్ వరకు’ ప్రతిచోటా మనమే విజయం సాదించాలి అన్నది బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా తాజా నినాదం. 2014 లోక్ సభ ఎన్నికల్లో ఘన విజయంతో మొదలైన బీజేపీ ప్రస్థానం 2019 ఎన్నికల నాటికి మరింత

Story first published: Friday, April 21, 2017, 8:40 [IST]

English summary

Emerging from the meeting of the party national executive on Saturday, President Amit Shah declared that the BJP will take Odisha when it goes to the polls in 2019, coterminous with the general elections in the country.