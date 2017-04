రాష్ట్రపతి పోల్ పాలిటిక్స్: కెసిఆర్ సైతం కీలకమే, వారేం చేస్తారు?

ప్రస్తుత రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ పదవీ కాలం మరో మూడు నెలల్లో ముగియనున్నది. ఆయన వారసుడి ఎంపికపై అధికార బీజేపీ, దానికి సారథ్యం వహిస్తున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ మనస్సులో ఏమున్నదన్న విషయం ఇంకా బయటకు ర

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 9:09 [IST]

English summary

Sharad Pawar for President is the Shiv Sena's latest suggestion and it wants ally BJP to back the Nationalist Congress Party chief too. Mr Pawar, said the Shiv Sena's Sanjay Raut today, is a "worthy leader and has the right credentials" to become the country's next President in July when the term of President Pranab Mukherjee ends.