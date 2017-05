ఏర్పాటైన ఆరు నెలల్లో దేశ రాజధాని ‘హస్తిన’లో అధికార పీఠాన్ని అధిరోహించిన పార్టీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్). కానీ ఆవిర్భవించిన నాలుగేళ్లకే మనుగడ కోసం పోరాడుతోంది. పంజాబ్, గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి..

English summary

Delhi’s ruling AAP today desperately sought to avert a major internal crisis after it punished the party’s popular Muslim face Amanatullah Khan for speaking against senior colleague, Kumar Vishwas.