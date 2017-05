హురియత్ హిపోక్రసీ: వారి పిల్లలు మాత్రం ఇలా..

రావణకాష్టంగా మారిన జమ్ముకాశ్మీర్‌లో హురియత్ కాన్ఫరెన్స్, జమ్ముకాశ్మీర్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ (జేకేఎల్ఎఫ్) వంటి వేర్పాటు వాద సంస్థల అధినేతలు, నేతలు సాధారణ కాశ్మీరీలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు.

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 12:31 [IST]

English summary

India is a dichotomous nation, especially when it comes to the Valley. While the Hurriyat leaders and separatists have been telling Kashmiris to not send their children to the army-run schools, alleging that these institutions were weaning the next generation away from their religion and culture.