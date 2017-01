మాస్టర్ ప్లాన్: చిరంజీవి, పవన్ కలిసే పనిచేస్తున్నారా?

సమీప భవిష్యత్తులో పవన్‌ కల్యాణ్‌తో కలిసి పని చేసే అవకాశం లేదంటూనే చిరంజీవి భవిష్యత్తు గురించి చెప్పలేమన్నారు. ఆంతర్యమేమిటి...

English summary

According to political analysts - Congress leader and Mega star Chiranjeevi may work with Jana Sena chief Pawan Kalyan in long run in Andhra Pradesh politics to face Chandrababu Naidu.