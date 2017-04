ఢిల్లీని ఊడ్చేసిన బిజెపి: ఇవీ కేజ్రీ ఆప్ ఓటమికి కారణాలు

ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి ఎదురైన విషమ పరీక్షలో విఫలమైందన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆప్ గానీ, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గానీ ఎక్కడ తప్పిదాలకు పాల్పడిందన్న అనుమాన మేఘాలు బయటపడ్తున్నారు.

English summary

The Aam Aadmi Party (AAP) suffered a humiliating defeat in the Municipal Corporation of Delhi (MCD) elections just a couple of years after it recorded an emphatic win in Asssembly elections in 2015 religating established parties like the Congress and the BJP.