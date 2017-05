పొలిటికల్ ఎంట్రీ పక్కా, భవిష్యత్తులో సీఎం: రజనీపై జ్యోతిష్కుల అంచనా!..

ఇదిలా ఉంటే, అక్కడి జ్యోతిష్కులు మాత్రం రజనీని ఎలాగైనా సరే, రాజకీయాల్లోకి దించాలని భావిస్తున్నారు. ఆయనకు రాజయోగం ఉందని, రాష్ట్రానికి సీఎంగా కూడా పని చేయనున్నారని భవిష్యత్తును అంచనా వేస్తున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Tamilnadu predictors saying Super star Rajinikanth will come into direct politics in soon. At present Rajani conducting meetings with his fans