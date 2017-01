రజనీకాంత్ పైన ఒత్తిడి: 'జయలలిత' శూన్యత భర్తీ చేస్తారా, రజనీ స్థానికుడు కాదా?

ఇప్పుడు సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ చుట్టూ రాజకీయాలు తిరుగుతున్నాయి. నటుడు శరత్ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో రజనీకాంత్ రాజకీయ వేడి రాజుకుంది.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 13:38 [IST]

English summary

Sarath Kumar takes on Rajinikanth as Kollywood's 'star wars' take centre-stage.