తొలుగుతున్న ముసుగు: కేజ్రీ ముందు ఉన్న సవాల్

మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ (ఎంసీడీ) ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయాన్ని ఎదుర్కొన్న ఆమ్ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) భవితవ్యం క్రమంగా ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. పంజాబ్, గోవా అసెంబ్లీ ఎన్న్నికల్లో ఓటమి మాదిరిగానే

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

New Delhi: A day after the MCD drubbing Aam Aadmi Party (AAP) went back to the drawing board. Punjab and Goa elections were blamed on the EVM, but Delhi was different.