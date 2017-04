ట్రంప్ మంకు పట్టు: మెక్సికో గోడకు తడిసి మోపెడు

చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యయ ప్రయాస అని వాస్తవ పరిస్థితులు చెప్తున్నా ట్రంప్ మాత్రం మెక్సికో సరిహద్దు వెంబడి గోడ నిర్మాణానికే కట్టుబడి ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

President Donald Trump wants to build a wall on the southern border of the US. It’s going to be expensive. That’s about specific as it gets with the White House’s proposal to build roughly 2,000 miles of walls and fences across the southern border.