కొత్త పార్టీ యోచన లేదు,కెసిఆర్ మిత్రుడే, ప్రజలే ఆత్మీయులు

కొత్త పార్టీ ఏర్పాటు చేసే ఉద్దేశ్యం తమకు లేదని జెఎసి చైర్మెన్ కోదండరామ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజల కోసం తాము పోరాటం చేస్తామన్నారు ఆయన.

English summary

we are struggle for people said jac chairmen kodandaram, i dont thought establish new party he said.