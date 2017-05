మళ్లీ 2019 లోక్ సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీని గెలిపించడమే లక్ష్యంగా 95 రోజుల పాటు దేశ వ్యాప్త పర్యటనకు శ్రీకారం చుట్టిన అమిత్ షా కంఠం ‘ఈ బార్ బంగ్లా’ అంటూ ఖంగుమంటూ మోగింది.

English summary

'Ebar Bangla' roared Amit Shah launching his 95-day countrywide campaign from Kolkata last month. In retaliation, Trinamool Congress (TMC), facing the BJP onslaught, has delved into Delhi's turbulent history to launch a counter offensive.