ప్రముఖ సినీ నటుడు రజినీకాంత్‌ను కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మాజీ కేంద్రమంత్రి పి చిదంబరం కలిశారు.

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 7:54 [IST]

English summary

Former Union Finance Minister P. Chidambaram reportedly had a meeting with Kollywood superstar Rajinikanth recently. The two of them are said to have held detailed discussions on the current political situation in Tamil Nadu and in the country.