పెళ్లిలో నవవధువును ముద్దాడిన వరుడి తండ్రి: ఎందుకో తెలుసా?(వీడియో)

పెళ్లిలో నవ వధువును ముద్దాడిన పెళ్లి కొడుకు తండ్రి సంచలనంగా మారాడు. అయితే, దీనికి పందెం కాయడమే కారణం.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A bride-to-be in China was blushing for the wrong reasons on her wedding day. Guests at her wedding banquet insisted that she kissed her father-in-law on the mouth as part of the wedding games.