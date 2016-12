కారు కొంటున్నారా?: పార్కింగ్ స్థలం లేకుంటే షాకివ్వనున్న మోడీ

ఇక నుంచి వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో తమ వద్ద పార్కింగ్ స్థలం ఉన్నట్టు అధికారులకు ధ్రువీకరణ పత్రం చూపించాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే ఆ వాహనాలను రిజిస్ట్రేషన్ చేయరు.

English summary

Want to buy a car? Find parking first or else your new vehicle may not be registered. The centre is planning to introduce a much-needed rule which would make it mandatory to produce proof that you have parking space.