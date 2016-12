గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణిలో టిడిపి మహిళా నేత: ఎవరామె?

టిడిపి మహిళా నేతకు ఒకరికి బాలయ్య గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణిలో నటించే అవకాశం లభించింది. రాజకీయాల్లో తల పండిన ఆమె సినిమాలో తన జాతకాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. ఎవరామె...

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, December 26, 2016, 10:44 [IST]

English summary

A Telugu Desam Party woman MLC from Ananthapur district of Andhra Pradesh has acted in Balakrishna's Gouthami Putra Satakarni.