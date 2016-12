తన కొడుకును ఉన్నతస్థానంలో చూడాలని కలలు కన్న ఆ తండ్రి చివరకు తాను అనుకున్నది సాధించాడు. కూలీగా పని చేసుకుంటూ తన కొడుకును చదివించడంతో అతడు ఇప్పుడు ఏకంగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గూగుల్ కంపెనీలోనే సాఫ్ట్‌వేర్.

Tejaram Sankhla from Rajasthan’s Sojat town is no ordinary labourer. His son, 26-year-old Ram Chandra, is a Google executive at the internet giant’s Seattle office in the US.