మూర్ఖత్వం: 17 మంది పిల్లల్ని కనేశారు

తమను సాకడానికి మగపిల్లాడు కావాలంటూ ఓ జంట ఏకంగా 17 మంది పిల్లల్ని కనేసింది. చివరకు కుటుంబ నియంత్రణకు అంగీకరించింది.

English summary

A couple from Gujarat's tribal district Dahod has finally opted for a family planning operation after conceiving 17 children, which includes 16 daughters and a son.