నోట్ల రద్దు ఎఫెక్ట్ : దేవుడికే కరెన్సీ కష్టాలు, వెంకన్నకు తగ్గిన రాబడి

పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు తర్వాత తిరుమల ఆదాయం భారీగా తగ్గుతోంది. భక్తుల సంఖ్య సాధారణంగానే ఉంటున్నా, కరెన్సీ కొరత కారణంగా హుండీ ఆదాయం తగ్గిపోతోందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

English summary

After demonetisation decrease tirumala temple income , ttd introduced e hundi in tirumala, for last month increases e hundi income said ttd officers