చంద్రబాబుకు షాక్: లంచం ఇస్తేనే పనులు చర్యలకు బాబు ఆదేశం

లంచం ఇస్తేనే పని చేస్తామని రెవిన్యూ అధికారులు చెబుతున్నారని పశ్చిమగోదావరి జిల్లా నల్లజర్ల మండలం పోతవరం గ్రామానికి చెందిన అబ్బూరి లక్ష్మి అనే మహిళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడుకు ఫిర్యాదు చే

English summary

Andhra pradesh chief minister Chandrababu naidu ordered to punish corrupt officers.Abburi Laxmi complaint to chiefminister on revenue officers corruption.